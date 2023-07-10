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KÜLTÜR-SANAT
Eklenme tarihi: 10 Temmuz 2023 Pazartesi 16:13

1602 yıllık sütun restore edilecek! İki bina arasında sıkmış halde

İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Doğu Roma İmparatoru Arkadios döneminde çıkan isyanın bastırılmasıyla kazanılan zafer için yapımına başlanan Arkadios Sütunu, 1602 yıl sonra restore edilecek.

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