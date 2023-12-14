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Foto Galeri

KÜLTÜR-SANAT
Eklenme tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 15:07

1500 yıllık çene kemikleri bulundu! Roma dönemine ait kazılarda bulundu

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Roma dönemine ait 'villa kalıntısı'nda deniz canlıları figürlü mozaiklerin bulunduğu bölgede yürütülen kazıda, bir kaya mezarda Anadolu leoparına (Anadolu parsı) ait 1500 yıllık çene kemikleri bulundu.

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