  • $19,5567
  • 21,5264
  • 1262.66
  • 4382.76

Foto Galeri

KÜLTÜR-SANAT
Eklenme tarihi: 3 Mayıs 2023 Çarşamba 12:35

1500 yıllık Aziz Polieuktos Kilisesi'nin kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor

Yaklaşık 1500 yıl önce inşa edilen Doğu Roma'nın en önemli yapılarından biri olarak kabul edilen Aziz Polieuktos Kilisesi'nin kalıntıları, Saraçhane'deki arkeolojik kazılarla gün yüzüne çıkarılıyor.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.