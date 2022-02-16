Yan komşusunun açık kapısını görüp içeri bakınca... Gözlerine inanamadı

Bir grup arkadaş, akşam işten döndüklerinde hemen yan taraflarında bulunan dairenin kapısının zorlanmış ve açılmış olduğunu fark ettiler.
Uzun süredir kimin yaşadığını anlayamadıkları ve boş olduğunu düşündükleri evde neler olup bittiğini anlamak için eve yöneldiler. Asherbaby isimli sosyal medya kullanıcısı eve girince gördüklerini fotoğraflamaya karar verdi.
Evin içerisinde iki ayrı daire bulunuyordu. İlki terk edilmiş bir eve göre normal görünüyordu. Ancak diğerinin içine girdiklerinde gördükleri karşısında kanları dondu.
Duvarlarda hapishanelerdekine benzer yüzlerce kırmızı çizgi gördüler. Ardından duvarlardaki yazıları fark ettiler.
Duvar yazılarından birinde "Onları her gün görüyorum... Geleceğimi çalmaya çalışacaklar" yazıyordu.
Asherbaby gördüklerini ve yaşadıklarını sosyal paylaşım sitesi Reddit'te paylaştı. Fotoğrafları yükleyen adam hikayeyi de buradan paylaştı.