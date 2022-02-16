Yan komşusunun açık kapısını görüp içeri bakınca... Gözlerine inanamadı

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ABD'nin Hungtington şehrinde meydana gelen olay görenleri şoke etti.

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Bir grup arkadaş, akşam işten döndüklerinde hemen yan taraflarında bulunan dairenin kapısının zorlanmış ve açılmış olduğunu fark ettiler.

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Uzun süredir kimin yaşadığını anlayamadıkları ve boş olduğunu düşündükleri evde neler olup bittiğini anlamak için eve yöneldiler. Asherbaby isimli sosyal medya kullanıcısı eve girince gördüklerini fotoğraflamaya karar verdi.

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Evin içerisinde iki ayrı daire bulunuyordu. İlki terk edilmiş bir eve göre normal görünüyordu. Ancak diğerinin içine girdiklerinde gördükleri karşısında kanları dondu.

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Duvarlarda hapishanelerdekine benzer yüzlerce kırmızı çizgi gördüler. Ardından duvarlardaki yazıları fark ettiler.

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Duvar yazılarından birinde "Onları her gün görüyorum... Geleceğimi çalmaya çalışacaklar" yazıyordu.

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Duvarda yazılanlar işkence gören birinin ifadelerine benziyordu.

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Asherbaby gördüklerini ve yaşadıklarını sosyal paylaşım sitesi Reddit'te paylaştı. Fotoğrafları yükleyen adam hikayeyi de buradan paylaştı.

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