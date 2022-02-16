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Foto Galeri

GÜNEŞ
Eklenme tarihi: 16 Şubat 2022 Çarşamba 17:17

Yan komşusunun açık kapısını görüp içeri bakınca... Gözlerine inanamadı

ABD'de meydana gelen ve sosyal medyada paylaşılan bir olay görenleri şoke etti. Yan komşusunun açık kapısını gören adam içeride ürkütücü görüntülerle karşılaştı.

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