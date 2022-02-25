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GÜNEŞ
Eklenme tarihi: 25 Şubat 2022 Cuma 13:29

Ölen bir insanın beyin aktiviteleri ilk kez görüntülendi

Bilim insanları, insanoğlunun en çok merak ettiği konuların başında gelen 'ölümden sonraki beyin faaliyetlerini' ilk kez görüntüledi.

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