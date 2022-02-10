Evsiz adamın hayatı böyle değişti

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Evsiz adam, okul arkadaşıydı ve çok kötü durumdaydı.

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Onu, tedavi ettirmek için ikna ederek, rehabilitasyon merkezine götürdü ve evsiz adam bakın nasıl değişti.

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Rusya'da yardım edilen evsiz bir adam işte böyle değişti.

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Şansın insanların yüzüne ne zaman güleceği belli olmuyor. Tıpkı haberin konusu olan bu 83 yaşındaki adam gibi.

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Don Luciano Chuman, Ferrenafe, Peru'da yaşayan 83 yaşında bir evsiz. Tek çabası karnını doyurmak, yatacak güvenli bire yer bulmak, kısacası hayatta kalabilmek.

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Bunu gören mahalleli bir araya gelerek Luciano için bir şeyler yapmaya karar veriyor. İlk iş olarak onu temizleyerek işe başlıyorlar.

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Ardından kiliseyi devreye sokarak Luciano için kalacak yer, para kazanabileceği küçük bir iş ayarlıyorlar.

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Bütün bunların sonucunda, Luciano'nun hayatı 83 yılın ardından tekrar bir düzene kavuşuyor.

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35 yıl sokaklarda yaşayan Raimundo Arruda Sobrinho'nun hayatı yılar sonra inanılmaz derecede değişti...

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Shalla Monteiro isimli bir kadına bir şiir veren Raimundo'nun yaşamı bu andan itibaren yön değiştirdi...

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Shalla bu yeni arkadaşı için bir şeyler yapmaya karar veriyor ve şiirlerinin yer aldığı bir sosyal medya sayfası açıyor...

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Geçen zaman sayfanın da Raimundo'nun da popülaritesini arttırıyor. Ve bir gün Shalla'ya hiç beklemediği birinden bir mesaj geliyor:..

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Yıllardır abisini arayan bir adam onu yani Raimundo'yu nihayet bulduğunu söylüyor. Böylece Raimundo kardeşine kavuşuyor. Raimundo şimdi ailesinin yanında. Onu seven ve çokça özleyen insanlarla beraber. Üstelik hayalini kurduğu kendi şiir kitabının basılmasına az bir süre kaldı.

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