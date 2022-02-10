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GÜNEŞ
Eklenme tarihi: 10 Şubat 2022 Perşembe 15:42

Evsiz adamın hayatı böyle değişti

Kenya'da yaşayan bir kadın sokakta tesadüfen gördüğü evsiz ve uyuşturucu bağımlısı bir adamın yanına gidip konuşmaya başlayınca neye uğradığını şaşırdı.

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