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GÜNEŞ
Eklenme tarihi: 8 Şubat 2022 Salı 09:19

Dünyanın en ölümcül keskin nişancısı! 2 km'yi 3 gün boyunca sürünüp...

Savaşların seyrini değiştiren dünyanın en ünlü 10 keskin nişancısı...

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