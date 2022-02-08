Dünyanın en ölümcül keskin nişancısı! 2 km'yi 3 gün boyunca sürünüp...

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Thomas Plunkett 1809 yılında daha tüfekler henüz gelişmemiş ve askerler sadece 50 metrelik hedefleri vurmak için eğitilirken savaşta 600 metreden Fransız Generali vuran İrlandalı Thomas Plunkett arkadaşlarının bunun şans olduğunu düşünmemesi için generali tedaviye gelen yardımcısını da vurarak öldürmüş.

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Tarihin ilk sniper'ı olan Thomas Plunkett eğitildiği hedeften tam 12 kat fazla mesafeye başarılı bir atış yapmış, hem de iki defa üstüste.

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Sgt. Grace Keskin nişancının maalasef fotoğrafı bulunmuyor. Fotoğraftaki kişi Amerika iç savaşında ölen en yüksek rütbeli subay John Sedgwick.

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Savaş başlangıcında yanındaki adamların siper al isteklerine "bu mesafeden fil bile vuramazlar" diye karşılık veren General, bu lafından saniyeler sonra sol gözünün altından vurularak öldü. Mesafe o zamanlar için mucize sayılabilecek olan 1000 yarddı.

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Charles 'Chuck' Mawhinney Bu Rambo filmlerinden fırlamış gibi duran tip Vietnam'da 103 tane "kayıtlara geçirilmiş ölüm" gerçekleştirmiş.

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Bir deniz piyadesi olan Chuck en iyi deniz piyadesi sniper'ı olma ünvanını da koruyor. Araması ve kesinleştirilmesi zor olan ateşleri de eklendiğinde sadece 13 ayda Chuck'ın 300'ün üzerinde ölüm gerçekleştirdiği düşünülüyor.

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Rob Furlong El-Kaide'ye karşı yapılan bir operasyonda 2.430 metre ile en uzak vuruş kendisine ait.

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Bu alanda rekor sahibi olan Rob Furlong bir kaç saniye içinde 3 el ateş etmiş, ilkinde ıskalamış, ikincisinde sırtından üçünsünde de saldırı altında olduğunu anlayan teröristi göğsünden vurmuş.

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Vasily Zaytsev Kapıdaki Düşman (Enemy At the Gates) filmi sayesinde muhtemelen en çok tanınan keskin nişancı olan Zaytsev aslında Kızıl Ordu'da katipti.

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Stalingrad savaşı çıkınca cepheye gitmek için gönüllü oldu. 242 kesinleşmiş katli vardır. Eğittiği keskin nişancıların toplam öldürdüğü insan sayısı 3000 üzerinde diye düşünülüyor.

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Lyudmila Pavlichenko 1941'de Naziler Soyvetleri işgal etmişken gönüllü olarak orduya katılan Lyudmila, Odesa ve Sivastopol cephelerinde tam 309 kişi öldürmüş, bunlardan 37 tanesi ise Alman keskin nişancıları.

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2. Dünya Savaşı'nda Sovyet ordusunda bulunan 2000 kadın sniperdan en iyisi olarak gösteriliyor.

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Francis Pegahmagabow 378 kişiyi öldürmesinin yanında bu Ojibwa savaşçısı Kanadalı muhteşem bir kamuflaj uzmanı ve izciymiş. Ağır ateş altında önemli mesajları iletmek, cephane azalmışken düşman tarafına geçmek gibi delilerin yapabileceği görevleri de başarıyla gerçekleştirmiş ve bir çok sayıda madalya ile savaşı tamamlamış.

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Adelbert F. Waldron 109 kabul edilmiş vuruşuyla en çok adam öldürmüş Amerikalı keskin nişancı olmasının yanında kendisinin hedefi bulma oranı da muhteşeme yakın.

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Özellikle hareketli hedeflere veya kendisi hareketli bir nesnedeyken (araba, kayık) yaptığı vuruşlar kendisini efsane statüsüne sokmuş.

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Carlos Norman Hathcock II 93 kişiyi öldürmesinin yanında bütün filmlerde gördüğümüz karşıdaki keskin nişancıyı dürbününden vurma hadisesini de gerçekleştirerek meşhur olmuş ve bu atışı meşhur etmiş kişidir.

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Bir başka önemli başarısı da 2 km'yi 3 gün boyunca sürünüp ölüm görevinde bir Vietnam generalini öldürebilmesidir.

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Simo Häyhä Nam-ı değer beyaz ölüm. 705 tane kabul edilmiş vuruşu var gerçek sayının çok daha fazla olduğu düşünülüyor. Fin – Rusya savaşında 100 günden az zamanda bu kadar kişiyi öldürmesi, Rusların ilgisini çekmiş askerleri korkutan bu keskin nişancı için önce bir keskin nişancı, sonra bir keskin nişancı grubu o da yeterli olmayınca da bir bölük asker göndermişlerdir.

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Bembeyaz giyinen ve nefesi karda belli olmasın diye kar çiğneyen bu akıllı asker Rusların korkulu rüyası olmaya devam etmiş ta ki şarapnel parçası çenesini dağıtıncaya kadar. Ölmesine kesin gözüyle bakılan Simo 3 ay sonra barışın ilan edildiği gün hastahanede uyanmış.

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Chris Kyle 1999-2009 yılları arasında Ramadi ve Felluce'de görev yapan SEAL komandosu Chris Kyle'a "Ramadi Şeytanı" lakabını takmış, başına 20 bin dolar ödül koymuşlardı. Irak'ta birçok kez ölümden döndüğü ve 2008'de 1.6 km'den bir direnişçiyi öldürdüğü de söylenen 38 yaşındaki Kyle'ı ecel ülkesinde buldu. "American Sniper" adlı kitabı çok satan Kyle, önceki gece gittiği Teksas'ta bir poligonda vurularak öldürüldü.