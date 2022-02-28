Daha önce görmediğiniz melez hayvanlar

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Fotomontaj yöntemiyle oluşturulup internette paylaşılan melez hayvanları görmüşsünüzdür. Bu hayvanlar ise tamamen gerçek ve en ufak bir bilgisayar hilesi yok... İşte farklı hayvanların çiftleşmesiyle ortaya çıkan insana şaşkınlık veren hayvanlar...

ZEBRA + AT = ZEBRAT (ZEBROİD)

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YABANİ KEDİ EVCİL KEDİ = EVANİ KEDİ (SAVANNAH) Evani kedi, Afrika yabani kedisi ile evcil bir kedinin çiftleştirilmesi sonucu oluştu. Farklı türlerin çiftleşmesi sonucu ortaya çıkan bu kedi evcil olmaya daha yatkın.

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DEVE + LAMA = DEVMA (CAMA)

Deve ve lamanın çiftleşmesi sonucu doğan bu hayvan 1995 yılından bu yana türünün tek örneği. Devma'nın kamburu yok ve lamanın kabarık tüylerine sahip. Deve ve lama kulaklarının uzunluğunun ortalaması boyutunda kulaklara sahip devma , devenin güçlü ve çöl şartlarına uygun bacaklarını almış.

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ASLAN + KAPLAN = ASPLAN (LİGER)

Erkek aslan ile dişi kaplanın çiftleşmesi sonucu olan yavruya asplan denir. Kaslan, gövdesini kaplayan çizgileri olan dev bir aslana benzer. Sibirya kaplanları en büyük safkan alttür olsa da, kaslanlar dünyadaki en büyük kedilerdir. Kaslan, tıpkı kaplan gibi yüzmeyi sever. Bu yönüyle kesinlikle aslana çekmemiştir. Erkek bir kaplan ve dişi bir aslanın çiftleşmesiyle oluşan melez hayvan ise kaslandır.

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BUFALO + İNEK = BUFNEK (BEEFALO)

Bufalo ve ineğin çiftleşmesi sonucu oluşan bufnek eti, sığır etinden daha az yağlıdır ve kolestrol oranı daha düşüktür. Çoğu tüketicinin bu etten haberi yoktur, ürün yalnızca Seattle'daki birkaç dükkanda satılmaktadır. Bufnek yetiştiricisi Mark Merril bufnek eti için, "Kırmızı ete göre çok daha yoğun bir aroması var ve daha sulu," diyor.

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JAGUAR + KAPLAN = JAGGER

Jagger, erkek jaguarla dişi kaplanın çiftleşmesinden ortaya çıkan yavruya verilen isim. Bu isim İngilizcedeki jaguar (Jaguar) ve kaplan (tiger) kelimeleri birleştirilerek türetilmiştir.

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KATİL BALİNA + YUNUS = WHOLPHIN

Dünya üzerinde, sadece Hawaii'deki Sea Life Park'ta bulunmaktadır. Buradaki katil balina ile yunus'un çiftleştirilmesiyle elde edilmiş melezlerdir.

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ZEBRA + EŞEK = ZEDONK

ABD'nin Georgia eyaletinde koruma altındaki Chestatee Doğal Yaşam Merkezi'nde, bir eşek ile zebranın çiftleşmesi sonucu ortaya çıkan bu türün babası zebra, annesiyse bir eşek.