BİM'de bu Salı neler var? BİM 5 Mart 2024 aktüel ürünler kataloğu

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BİM 5 Mart 2024 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta; Kişisel Bakım, Temizlik ve Hijyen, Bebek Bezleri, Süt ve Süt Ürünleri, Et ve Et Ürünleri, atıştırmalıklar ve bakliyat grubunda onlarca ürün indirimli olarak satışa sunulacak. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; 5 Litrelik ayçiçek ve mısın yağları indirimli fiyatarıyla öne çıkıyor. Peki BİM'de bu hafta salı günü başka neler var? İşte BİM 5 Mart 2024 aktüel ürünler kataloğu



