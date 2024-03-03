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GÜNEŞ
Eklenme tarihi: 3 Mart 2024 Pazar 15:27

BİM'de bu Salı neler var? BİM 5 Mart 2024 aktüel ürünler kataloğu

BİM 5 Mart 2024 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'e bu hafta; Donuk ürünler, Temizlik ve hijyen malzemeleri, Gıda ürünleri ve Naturel Bebek Bezleri yer alıyor. Salı günü için hazırlanan BİM aktüel kataloğunda ayrıca; Kişisel bakım ürünleri dikkat çekiyor. Peki BİM'd bu hafta Salı neler var? İşte BİM 5 Mart 2024 aktüel ürünler kataloğu

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