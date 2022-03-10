Ağrı'da çığ düşen köy yolunda ulaşım 'kardan tünel' ile sağlanıyor

5 / 11



Sürücülerden Sinan Ergül, köye yolcu getirdiğini ve ilk defa kardan yapılan tünelden geçtiğini belirterek, "Bu sene zaten önceki yıllara göre çok fazla kar yağdı. Kar tüneli hem çok yüksek hem de uzun. Kışın yolcu olduğunda köylere geliyoruz. Ben de bugün aracımla kar tünelinden geçtim." dedi.