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GÜNEŞ
Eklenme tarihi: 10 Mart 2022 Perşembe 17:25

Ağrı'da çığ düşen köy yolunda ulaşım 'kardan tünel' ile sağlanıyor

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde karla mücadele ekipleri, çığın düştüğü köy yolunda ulaşımın aksamaması için yaklaşık 20 metre uzunluğunda 'kardan tünel' yaptı.

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