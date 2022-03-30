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Foto Galeri

GÜNEŞ
Eklenme tarihi: 30 Mart 2022 Çarşamba 15:51

1890`lı yıllarda insanları gizlice görüntüledi! İşte o anlar

1893'te henüz 19 yaşında bir üniversite öğrencisi olan Carl Størmer, kurduğu düzenek ile insanların gün içinde gizlice fotoğraflarını çekerek o dönem insanlarının günlük hallerini gözler önüne serdi.

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