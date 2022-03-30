1890`lı yıllarda insanları gizlice görüntüledi! İşte o anlar

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1872-1957 yılları arasında yaşayan Norveçli Carl Størmer da çoğu insan gibi insanların günlük hayatın akışında fotoğraflarını çekmeyi hobi edinmişti. Farkı ise bunu gizli olarak ve 1890'larda yapıyor olmasıydı.

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Carl Størmer, 1893'te Royal Frederick Üniversitesi ya da şu anki adıyla Oslo Üniversitesi'nde okurken kıyafetlerinin altına bir gizli kamera yerleştirdi ve gün içinde karşılaştığı insanların gizlice fotoğraflarını çekti.

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Størmer'ın oluşturduğu düzenek son derece zekiceydi. Yeleğin altında fotoğraf makinesine takılı düğme şeklinde bir mercek vardı ve kıyafetlerinin altından cebine uzattığı ipi çektiğinde makine fotoğraf çekiyordu. Böylece pek çok kişi Størmer'ın objektifine yakalanmış oldu.

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Ayrıca Størmer'ın küçük bir karta binlerce fotoğraf sığdırabilen bir cihazı da yoktu; 6 adet fotoğraf çektikten sonra onları plakalara basması gerekiyordu.

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Fakat buna rağmen toplamda 500 gizli fotoğraf çekmeyi başardı.

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