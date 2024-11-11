Zehir tacirlerine nefes aldırmıyorlar! 43 milyon lira değerinde

43 MİLYON TÜRK LİRASI DEĞERİNDE





Böylece Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen üç ayrı operasyonda 43 milyon Türk lirası değerinde 81 bin adet captagon, 17 kilogram kokain ve 8 kilogram esrar cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.