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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 11 Kasım 2024 Pazartesi 10:29

Zehir tacirlerine nefes aldırmıyorlar! 43 milyon lira değerinde

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Türkiye'ye giriş yapmak üzere Sabiha Gökçen Havalimanı, Hamzabeyli ve Kapıköy Gümrük sahalarında gerçekleştirilen üç ayrı operasyonda 43 milyon Türk Lirası değerinde 81 bin adet captagon, 17 kilogram kokain ve 8 kilogram esrar ele geçirildi.