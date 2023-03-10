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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 10 Mart 2023 Cuma 10:20

Yusufeli'de yıkımlar devam ediyor! Sular altında kalacak

Artvin'de baraj suları altında kalacak olan Yusufeli ilçesinde yıkımlar devam ediyor. İlçenin yıkımlar öncesi ve sonraki hali havadan görüntülendi. Su seviyesi her gün yükselmesiyle karayolları başta olmak üzere baraja yakın köylerdeki evler ve mahalleler birer birer sular altında kalıyor.

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