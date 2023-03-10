Yusufeli'de yıkımlar devam ediyor! Sular altında kalacak

Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde yapımı tamamlanan kemer baraj sınıfında 275 metreyle gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı 22 Kasım tarihinde su tutmaya başladı.

Baraj kapaklarının kapanmasıyla, su seviyesi 78 metreyi buldu, depolanan su miktarı ise 83 milyon metreküpe ulaştı.

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Su seviyesi her gün yükselmesiyle karayolları başta olmak üzere baraja yakın köylerdeki evler ve mahalleler birer birer sular altında kalıyor.