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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 18 Kasım 2022 Cuma 11:31

Yusufeli Barajı'nda tarihi gün! 4,1 milyar lira katkı sağlayacak dev proje

Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh nehri üzerinde yapımı tamamlandığında kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı 22 Kasım'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle su tutmaya başlayacak.

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