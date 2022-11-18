Yusufeli Barajı'nda tarihi gün! 4,1 milyar lira katkı sağlayacak dev proje

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Dev barajda çalışmalar sona gelinirken, elektrik üretmeye başladığında ülke ekonomisine yıllık 4,1 Milyar TL katkı sağlamış olacak.

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İlçe merkezinin baraj suları altında kalacak olması nedeniyle, yeni yerleşim yerine taşınmalar devam ederken, barajın su tutması için tarih belirlendi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 22 Kasım Salı günü, sus tutma merasimi yapılması planlanıyor.

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci sosyal medya hesabından Yusufeli Barajı ve HES projesinin videosunu paylaştı.

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Bakan Kirişci videoyu, "Dünyanın 5'inci en yüksek barajı, 2,5 milyon vatandaşımızın yıllık elektrik ihtiyacını karşılayacak. Yusufeli barajı açılıyor. Suyun gücü milletle buluşuyor" notuyla paylaştı.

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9 yılda tamamlandı

Türkiye'nin prestij projelerinden biri olan Yusufeli Barajı 9 yıllık serüvenin ardından tamamlanmak üzere.

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Barajı'nın temeli 26 Şubat 2013 yılında atılırken, 275 metreyle yüksekliğindeki baraj gövdesinin inşaatı ise 20 Haziran 2014 tarihinde başladı.

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Barajın gövdesinin beton döküm işlemi ise 10 Temmuz 2018 tarihinde start aldı. Gövde betonu çalışmaları ise 24.Haziran 2021 tarihinde sona erdi.

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4 bin personel çalıştı

Tamamen milli sermayeyle Türk mühendis ve işçisinin alın teriyle inşa edilen Yusufeli Barajı gövde inşaatı 4 bin personel gece gündüz yoğun mesaisi yaptı. Dar vadi içinde engebeli arazi şartlarında gerçekleştirilen proje, ülkemizin prestij projeleri arasında yer alıyor.

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Ülke ekonomisine yıllık 4,1 Milyar TL katkı sağlamış olacak

Yusufeli barajı tamamlandığında 2 milyar 130 milyon metreküp su depolama hacmine sahip olacak. Üretime geçtiğinde 558 megavat kurulu gücüyle yıllık ortalama 1 milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üreterek ekonomiye yılda 4,1 milyar lira katkı sağlayacak. Yusufeli Barajı, havzadaki diğer barajların enerji üretimini de yüzde 10 artıracak. Projeyle üretilen enerji sayesinde yaklaşık 600 bin kişinin enerji ihtiyacı karşılanabilecek.