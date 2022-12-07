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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 7 Aralık 2022 Çarşamba 15:10

Yusufeli Barajı ve HES'te su seviyesi 41 metre oldu! Havadan görüntülendi

Artvin Yusufeli Barajı ve HES'te, su seviyesi her geçen gün yükseliyor. Havzada biriken su miktarı 10 milyon metreküpü geçerken baraj gövdesindeki su yüksekliği de bugün itibarıyla 41 metreye ulaştı.

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