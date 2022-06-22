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Foto Galeri

GÜNCEL
Eklenme tarihi: 22 Haziran 2022 Çarşamba 13:40

Yunanistan'ın Keçi Adası'na yerleştirdiği ağır silahlar görüntülendi

Yunanistan'ın, Bodrum Yarımadası'nın 8 kilometre güneybatısındaki Keçi Adası'nı (Pserimos) uluslararası hukuka aykırı silahlandırması ve burada asker bulundurması, Anadolu Ajansı (AA) tarafından görüntülendi.

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