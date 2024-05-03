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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 3 Mayıs 2024 Cuma 10:41

YKS için dünyadan izole 'kapalı matbaa dönemi' başladı! 40 gün sürecek

ÖSYM'nin 8-9 Haziran'daki Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) soru kitapçıklarının basımı, paketlenmesi, kontrolü ve sevki için görev alacak personelin yaklaşık 40 gün dış dünyadan izole yaşayacakları kapalı matbaa dönemi başladı.

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