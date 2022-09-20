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Eklenme tarihi: 20 Eylül 2022 Salı 10:25

'Yıldırım-2022 Seferberlik Tatbikatı' başladı! İşte nefes kesen fotoğraflar

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) planlı faaliyetleri arasında yer alan 'Yıldırım-2022 Seferberlik Tatbikatı', Erzurum'daki 109'uncu Topçu Alay Komutanlığında sürüyor.

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