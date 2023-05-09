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Eklenme tarihi: 9 Mayıs 2023 Salı 17:15

YHT seferlere başladığı günden itibaren 28 bin 888 yolcu taşıdı

Türkiye'nin mega projeleri arasında gösterilen Yüksek Hızlı Tren (YHT), Ankara-Sivas arasında 28 bin 888 yolcu taşıdı.

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