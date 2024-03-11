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Eklenme tarihi: 11 Mart 2024 Pazartesi 21:35

Yeşilçam'ın güzel oyuncusundan üzen haber! Bahar Öztan 3 kez kanseri yenmişti...

Yeşilçam'ın gamzeli güzeli olarak tanınan ve uzun süredir kolon kanseriyle mücadele eden Bahar Öztan yoğun bakıma kaldırılarak entübe edildi.

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