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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 4 Aralık 2024 Çarşamba 12:33

Yerin metrelerce altında 'kara elmas' mesaisi

Zonguldak'ta yerin metrelerce altında çalışıp 'kara elmas' olarak adlandırılan taş kömürünü gün yüzüne çıkaran maden işçileri, dünyanın en zor işlerinden birini yaparak hem ekmek parası kazanıyor hem de ülke ekonomisine katkıda bulunuyor.

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