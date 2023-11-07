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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 7 Kasım 2023 Salı 10:54

Yenilenen Bolu Dağı Tüneli hizmete açıldı! Depreme karşı güçlendirildi

Yıl içinde heyelan nedeniyle bir süre trafiğe kapalı olan Bolu Dağı Tüneli'nde çalışmalar tamamlandı. Bolu Dağı Tüneli bugün yeniden hizmete açıldı.

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