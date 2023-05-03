Yeni Zigana Tüneli bugün açılıyor!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, açılışı yarın yapılacak Yeni Zigana Tüneli'nin girişinde basın açıklaması yapmış, "Bakanlık olarak yaklaşık 193 milyar dolar yatırımla ulaştırma altyapılarımızı iyileştirmek, bu ağları genişletmek ve uluslararası taşımacılık güzergahlarındaki eksik bağlantıları tamamlamak önceliklerimiz arasında yer aldı." demişti.

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Karaismailoğlu, "Zigana Tüneli'ni sadece Trabzon, Gümüşhane ve Erzurum'u ilgilendiren bir proje olarak göremeyiz. Başta İran, Irak olmak üzere tüm Orta Doğu ülkelerinin Karadeniz'e ulaşması açısından hayati önem taşımaktadır." açıklamasında da bulunmuştu.