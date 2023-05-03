  • $19,4834
  • 21,5478
  • 1261.55
  • 4405.78

Foto Galeri

GÜNCEL
Eklenme tarihi: 3 Mayıs 2023 Çarşamba 09:56

Yeni Zigana Tüneli bugün açılıyor!

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en uzun, dünyanın ise sayılı çift tüp kara yolu tünellerinden olan Zigana Tüneli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı törenle bugün açılacak.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.