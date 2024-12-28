Yeni Türk zırhlısı ilk görevine ihracatla başlıyor

Bununla birlikte firmalarını ve ürünlerini farklı kılacak çalışmalarının da bir yandan devam ettiğini anlatan Buğday, geliştirdikleri aracın özelliklerine ilişkin şu bilgileri verdi:





"AŞKAR ailesi, bu çalışmalarımızın sonucu olarak ortaya çıktı. AŞKAR'ın en önemli özelliği, sahanın ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlanmış olmasıdır. Bu araçlar, ölçüleri ve manevra kabiliyeti sayesinde dar sokaklarda rahatlıkla hareket edebilir. BR6 ya da BR7 balistik koruma seviyesi ve patlayıcılara karşı koruma sağlayan tabanı sayesinde tam balistik yeterlilik sunar. Geliştirilmiş fren ve süspansiyon sistemleri ile her şartta görev yapabilir. Sahip olduğu görüntüleme, aydınlatma, siren-anons gibi sistemleriyle görev ifasında önemli rol oynayabilecek durumdadır. Modeline göre 120 kilometrenin üzerinde hızlara ve 700 kilometreye yakın menzillere ulaşabilir. 90 santimetre yükseklikteki sudan rahatlıkla geçer, yüzde 30 eğimde ileri ve geri tırmanma, yüzde 40 yan eğim, 40 santimetre dik engel tırmanma gibi koşulları rahatlıkla sağlar. Run-flat lastikler ile zorlu koşullarda harekete devam eder. Yangın söndürme ve infilak bastırma sistemleriyle ani durumlara karşı önlemlere sahiptir. Şu anda 5 ve 7 kişilik modellerimiz mevcut olup tasarım değişiklikleriyle bu sayı artırılabilir.