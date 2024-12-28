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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 28 Aralık 2024 Cumartesi 14:55 |

Yeni Türk zırhlısı ilk görevine ihracatla başlıyor

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen AŞKAR Meskun Mahal Aracı, yurt dışındaki bir kullanıcının hizmetine sunularak ilk görevine başlayacak.

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