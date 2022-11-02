  • $18,6251
  • 18,4263
  • 989.05
  • 4076.72

Foto Galeri

GÜNCEL
Eklenme tarihi: 2 Kasım 2022 Çarşamba 15:50

Yeni ilçe merkezi gece havadan görüntülendi! işte Yusufeli'nden ilk kareler

Artvin'de, Yusufeli Barajı nedeniyle sular altında kalacak Yusufeli ilçesi merkezinin taşınma işlemlerinin sürdüğü yeni yerleşim yeri, DSİ 26. Bölge Müdürlüğünce dronla gece görüntülendi.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.