Yeni ilçe merkezi gece havadan görüntülendi! işte Yusufeli'nden ilk kareler

Yeni Yusufeli yerleşim yerinde, kamu kurum ve kuruluşlarının 16 Eylül'de başlayan taşınma süreci devam ediyor.

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Vatandaşların da peyderpey taşınmaya devam ettiği ve yaşamın her geçen gün canlandığı bölge, DSİ 26. Bölge Müdürlüğünce dronla gece görüntülendi.