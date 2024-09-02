Yeni ders kitapları okullara ulaştı! 2025 eğitim-öğretim yılı 9 Eylül Pazartesi günü başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan ders kitapları paketlenerek okullara gönderilmeye başladı.
Avcılar'daki Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan 4 bini aşkın öğrencisiyle Türkiye'nin en kalabalık ilkokullarından biri olan Leyla Bayram İlkokulu'na da yeni kitaplar ulaştırıldı.
Bu yılki ders kitaplarında basılı içeriklerin yanı sıra, kare kod vasıtasıyla ulaşılan dijital içeriklerin öğrencilerin öğrenme sürecine katkı sağlayacağı öğrenildi.
Kitaplardaki kare kodlar okutulduğunda, öğrenci animasyonları ve artırılmış gerçeklik uygulamalarını görmek mümkün olacak.