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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 2 Eylül 2024 Pazartesi 16:14

Yeni ders kitapları okullara ulaştı! 2025 eğitim-öğretim yılı 9 Eylül Pazartesi günü başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı yeni ders kitaplarının il ve ilçelere dağıtımı tamamlandı. 2024-2025 eğitim-öğretim yılı 9 Eylül Pazartesi günü başlıyor.