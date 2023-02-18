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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 18 Şubat 2023 Cumartesi 11:23

Yaraları sarmak için ikinci paket! İşte yeni destekler

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilimizde yıkıcı hasara neden olan depremin ardından devlet yaraları sarmaya devam ediyor.

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