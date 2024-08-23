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Foto Galeri

GÜNCEL
Eklenme tarihi: 23 Ağustos 2024 Cuma 12:57

Yanan ormanlık alan uzaydan görüntülendi! 19 bin 600 futbol sahası büyüklüğünde

Türkiye'de son dönemde İzmir, Çanakkale, Aydın, Manisa, Bolu ve Muğla'da çıkan yangınlarda zarar gören 19 bin 600 futbol sahası büyüklüğündeki ormanlık alan 'Sentinel-2' uydusuyla görüntülendi.