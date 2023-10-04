Yağışlar nedeniyle çöken yol onarılıyor

Rize'de etkili olan şiddetli yağışlar sonrasında çöken Rize-Güneysu karayolunda çalışmalar başladı.
Rize'de dün akşam saatlerinde etkili olan yağmurdan ötürü Rize'den Güneysu istikametine giden karayolunda yaklaşık 5 metre genişliğinde, 2 metre derinliğinde bir çukur oluştu.
Rize-Güneysu istikametindeki yol trafiğe kapatılırken Güneysu istikametinden Rize istikametine gelen yol ise farklı bir güzergahtan sürdürülüyor.
Bugün sabah saatlerinden itibaren de karayolları ekipleri yol çalışmalarına başladı. Çökmenin meydana geldiği yol havadan görüntülendi.