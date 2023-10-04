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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 4 Ekim 2023 Çarşamba 11:11

Yağışlar nedeniyle çöken yol onarılıyor

Şiddetli yağışlar sonrasında çöken Rize-Güneysu karayolunda çalışmalar başladı.

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