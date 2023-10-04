Yağışlar nedeniyle çöken yol onarılıyor

Rize'de etkili olan şiddetli yağışlar sonrasında çöken Rize-Güneysu karayolunda çalışmalar başladı.

Rize'de dün akşam saatlerinde etkili olan yağmurdan ötürü Rize'den Güneysu istikametine giden karayolunda yaklaşık 5 metre genişliğinde, 2 metre derinliğinde bir çukur oluştu.

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Daha önce de çökme yaşanan yoldan olay anında aracın geçmemesi büyük bir faciayı önledi.