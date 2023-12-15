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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 15 Aralık 2023 Cuma 12:49

Van-İran sınırına örülen güvenlik duvarı! 170 kilometresi tamamlandı

Van'da, yasa dışı geçişlerin, kaçakçılık faaliyetlerinin ve terörist sızmasının engellenmesi amacıyla İran sınırına örülen güvenlik duvarının 170 kilometresi tamamlandı.

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