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Foto Galeri

GÜNCEL
Eklenme tarihi: 15 Ekim 2024 Salı 15:07

Van Gölü'nün çekilmesiyle görünür hale geldi! Su altından görüntülendi

Van Gölü'nde kuraklığın etkisiyle yaşanan çekilme sonucu Bitlis kıyılarında görünür hale gelen bazı yapı kalıntıları, su altından görüntülendi.