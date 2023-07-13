Van Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 'atlı polisler' göreve başladı

Van Gölü sahil bandı, vatandaşların yoğun bulunduğu park ve bahçeler ile toplantı, gösteri ve yürüyüşlerde görev yapacak atlı polisler, Edremit ilçesindeki sahilde ilk kez devriyeye çıktı.

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Atlı polislerin bundan sonra aktif olarak göreve devam edeceğini belirten Çilhoroz, şunları kaydetti:





"Atlı polislerimizle kanuna uygun olan toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin düzenini ve güvenliğini sağlamayı hedefliyoruz. Atlı polislerimiz sıklıkla Van Gölü sahillerinde aktif devriye görevi sürdürecek. Şu ana kadar vatandaşlardan çok olumlu geri dönüşler aldık. Devriye sırasında vatandaşlar, özelikle çocuklar fotoğraf çekip atları sevebiliyor. Türk kültür mirasının önemli bir öğesi olan atlarımıza vatandaşlarımızın ilgisi bizi mutlu ediyor. Atlarımızın fiziksel yapılarının avantajından faydalanarak toplumsal olaylarda kitle içinde taşkınlık çıkaran şahısların tespiti amaçlı görev yapmaktayız. Aynı zamanda taşkınlık çıkaran bir kitlenin istediğimiz yönde dağılmasını sağlayabiliyoruz."