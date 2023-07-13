  • $26,1396
  • 29,2748
  • 1646.62
  • 6398.85

Foto Galeri

GÜNCEL
Eklenme tarihi: 13 Temmuz 2023 Perşembe 16:18

Van Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 'atlı polisler' göreve başladı

Van Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi Atlı Polis Grup Amirliği bünyesindeki atlı polisler göreve başladı.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.