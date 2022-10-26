Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonunda 63 zanlı yakalandı! 736 jandarma personeli katıldı

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İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri koordinasyonunda, uyuşturucu madde kullanımı ve satışının önlenmesine yönelik kent genelindeki çalışmalar sürüyor.

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Bu kapsamda, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran'ın talimatıyla kentteki 13 ilçede "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 63 adrese 736 jandarma personelinin katılımıyla eş zamanlı operasyonu düzenlendi. Aynı zamanda bazı yollarda da uygulama yapıldı, araçlar arandı.

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Jandarma Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, bazı evlere "koçbaşı" kullanarak giren ekipler, uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 63 şüpheliyi gözaltına aldı.

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Adreslerde, dedektör köpek yardımıyla yapılan aramalarda, 1 kilo 100 gram esrar, 1012 uyuşturucu hap, 11 gram eroin, 100 gram sentetik uyuşturucu, 250 Hint keneviri tohumu, 9 ruhsatsız tabanca, 8 av tüfeği ile bu silahlara ait 530 mermi, gümrük kaçağı 79 cep telefonu ve 1500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

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Öte yandan bir adreste yapılan aramada, kurusıkı tabancaların silaha dönüştürüldüğü bir atölye tespit edildi, burada silaha dönüştürülen 6 kurusıkı tabanca bulundu.

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