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Eklenme tarihi: 26 Ekim 2022 Çarşamba 09:46

Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonunda 63 zanlı yakalandı! 736 jandarma personeli katıldı

Şanlıurfa'da 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 736 jandarma personelinin katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 63 şüpheli gözaltına alındı.

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