Uyuşturucu satıcılarına 'Kökünü Kurutma Operasyonu-2' 75 şüpheli yakalandı

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Operasyonda 75 şüpheli gözaltına alınırken, narkotik köpeklerinin desteğiyle yapılan aramalarda, 786,79 gram esrar, 215,11 gram sentetik uyuşturucu, 30,77 gram kokain, 2 uyuşturucu hap, 3 ruhsatsız tabanca, 3 pompalı tüfek, çok sayıda fişek, 2 pala, hassas terazi ile tarihi eser olduğu değerlendirilen 3 sikke ele geçirildi.