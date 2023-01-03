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Eklenme tarihi: 3 Ocak 2023 Salı 12:34

Uyuşturucu satıcılarına 'Kökünü Kurutma Operasyonu-2' 75 şüpheli yakalandı

Nevşehir'de, uyuşturucu satıcılarına yönelik 'Kökünü Kurutma Operasyonu-2' kapsamında 75 şüpheli gözaltına alındı.

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