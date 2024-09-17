Uyuşturucu batağında büyük tehlike! Zombileştiren 'kristal'

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı tarafından kurumlara ait verilerle hazırlanan 2024 Türkiye Uyuşturucu Raporu'na göre, 2022 yılında 246 bin 237, 2023 yılında ise yüzde 2,3 artışla 251 bin 851 olaya müdahale edildi. Bu olaylarda 313 bin 416 şüpheli yakalandı. 2023 yılında gerçekleşen 251 bin 851 uyuşturucu olayının suç türlerine göre dağılımı şöyle:





"Olayın yüzde 82,6'sı 207 bin 971'i kullanma amaçlı uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak, 38 bin 21 olay uyuşturucu madde imal ve ticareti, 4 bin 902 olay Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanuna muhalefet, 814 olay uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma ve özendirme, 143 olay ise 3298 sayılı Uyuşturucu Maddelerle İlgili Kanuna muhalefet kapsamında gerçekleşti."