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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 17 Eylül 2024 Salı 13:43

Uyuşturucu batağında büyük tehlike! Zombileştiren 'kristal'

Türkiye'de geçen yıl doğrudan uyuşturucu bağlantılı 300 ölümün 148'ine neden olan, kullanıcıları arasında 'kristal' adıyla bilinen metamfetaminden kaynaklı 5 yılda 601 kişi yaşamını yitirdi. Merkezi sinir sistemine etkisinden kullanıcılarının 'zombi' gibi görünme haliyle tanımladığı maddede, geçen yıl yurt içinde, bu yıl da gümrüklerde ülke tarihindeki en yüksek yakalama miktarına ulaşıldı.