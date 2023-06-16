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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 16 Haziran 2023 Cuma 12:39

TUSAŞ'ın ürettiği yangın söndürme helikopteri 'NEFES'! Muğla'da göreve başladı

Muğla'da, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından üretilen ve Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) envanterine giren yangın söndürme helikopteri 'NEFES', göreve başladı.

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