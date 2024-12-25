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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 25 Aralık 2024 Çarşamba 11:35

Türkiye'ye vefa borcunu ödemek için Kızılay gönüllüsü oldu

İsrail askerlerinin baskısı nedeniyle yaklaşık 4 yıl önce ailesiyle Türkiye'ye gelen 19 yaşındaki Abdullah Shaban, minnet borcunu ödemek için Kızılay gönüllüsü olarak ihtiyaç sahiplerine 'iyilik eli'ni uzatıyor.

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