Türkiye'ye vefa borcunu ödemek için Kızılay gönüllüsü oldu

"Bütün faaliyetlere katılıyorum"





Abdullah Shaban da ailesiyle yaklaşık 4 yıl önce geldiği Türkiye'yi çok sevdiğini söyledi.

Türk Kızılayın Filistin ve Gazze'de insanlara yardımcı olduğunu belirten Shaban, "Ben de burada Türk halkı ve Kızılaya yardım için bulunuyorum. Bütün faaliyetlere katılıyorum. Türk Kızılayı Gazze'den biliyorum. Kızılay insanlar için iyi şeyler yapıyor. Ben de Türkiye'de yaşayan bir Filistinli olarak Türk Kızılay gönüllüsü oldum. Kızılay, Filistin'de insanlara yardım ediyor, ben de burada insanlara yardımcı olmaya çalışıyorum." şeklinde konuştu.

Shaban, Filistinli olduğunu söylediği zaman insanların kendisine sıcak davrandığını, bundan dolayı çok memnun olduğunu sözlerine ekledi.