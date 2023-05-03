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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 3 Mayıs 2023 Çarşamba 13:41

Türkiye'nin en uzun 4'üncü köprüsü! 35 dakikalık yok 5 dakikada geçiliyor

Türkiye'nin en uzun 4'üncü köprüsü olma özelliğini taşıyan 'Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün hizmete girmesi ulaşımı rahatlattı. Zamandan ve yakıttan tasarruf sağlayan köprü, vatandaşların da beğenisini kazandı.

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