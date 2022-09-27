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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 27 Eylül 2022 Salı 14:18

Türkiye'nin en büyük şehir hastaneleri arasına girecek! Yarın hizmete açılıyor

Türkiye'nin en büyük şehir hastaneleri arasına girecek Etlik Şehir Hastanesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması beklenen törenle yarın hizmete açılacak.

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