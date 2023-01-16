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Eklenme tarihi: 16 Ocak 2023 Pazartesi 13:24

Türkiye'nin en büyüğü! Klinik Araştırma Merkezi görüntülendi

Alanında Türkiye'nin en büyüğü unvanına sahip Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Faz-1 Klinik Araştırma Merkezi, uluslararası firmalarla yürüttüğü ortak çalışmaların yanı sıra hastalar için yeni tedavilerin geliştirilmesinde önemli bir üs görevini üstleniyor. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi bünyesinde Nisan 2021'de kurulan Faz-1 Klinik Araştırma Merkezi, kapılarını açtı.

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