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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 7 Ekim 2023 Cumartesi 23:13

Türkiye'den Filistin'e destek gösterileri

Yurdun dört bir yanında, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlarca Filistinlilere destek amacıyla gösteri düzenlendi.

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