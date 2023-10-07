Türkiye'den Filistin'e destek gösterileri

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İstanbul'da bazı sivil toplum kuruluşlarınca Filistinlilere destek amacıyla gösteri düzenlendi.

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Fatih Camisi'nin avlusunda, İHH İnsani Yardım Vakfı, Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği ile Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği öncülüğünde düzenlenen gösteriye kalabalık bir grup katıldı.

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Türkiye ve Filistin bayrakları açan gruptakiler, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e saldırı başlatan Hamas ile Filistin direnişini destekleyen sloganlar atarak, pankartlar taşıdı.

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Gösteride açıklama yapan Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği Başkanı Beheşti İsmail Songür, Gazze'nin İsrail tarafından açık hava hapishanesine dönüştürüldüğünü söyledi.

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İsrail'in dünyaya çok güçlü olduğu imajını verdiğini belirten Songür, şunları kaydetti:

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"Son teknoloji askeri unsurlarıyla 'yenilmez' imajı verdi. Fakat bu sabah İsrail'in son dönemlerde yürüttüğü bu algı aslında tamamen değişti. Bir avuç Müslüman, tüm olumsuzluklara rağmen yıllardan beri ambargonun ve ablukanın etkisiyle sıkıştırılmış Müslümanlar, ilk defa Gazze'nin sınırlarının dışına çıktı."

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Göstericiler, Filistin direnişine destek mesajlarının verildiği diğer konuşmaların ardından dağıldı.

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Konya ve Afyonkarahisar'da Anadolu Gençlik Derneğince Filistinlilere destek amacıyla gösteri düzenlendi.

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AGD Afyonkarahisar Şubesi öncülüğünde Anıtpark'ta toplanan kalabalık da Filistin'e destek çağrısı yaptı.

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Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Konya Şubesi öncülüğünde, Şerafettin Camii önünde, ellerinde Filistin bayrakları ve pankartlarla toplanan vatandaşlar, Filistin'e destek çağrısı yaptı.

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AGD Afyonkarahisar Şube Başkanı Muharrem Coşkun, burada yaptığı konuşmada, bugün büyük bir sevinçle Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın özgürlüğüne giden yolda elde edilen büyük başarıyı kutlamak için toplandıklarını söyledi.

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Operasyonun sadece İsrail'e değil dünyayı kana boğan tüm zalimlere verilmiş bir cevap olduğuna işaret ederek, "Cenabıhak, İsrail'e karşı çarpışan yiğit kardeşlerimize güç, kuvvet versin, attıklarını isabet ettirsin. Aksa Tufanı operasyonunu mutlak zaferin ve özgür Kudüs'ün habercisi eylesin. Zafer İslam'ındır, zafer Allah'ındır. Zafer inananlarındır ve zafer yakındır." ifadesini kullandı.

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Siirt'te Anadolu Gençlik Derneği (AGD) öncülüğünde Filistin'e destek yürüyüşü yapıldı.

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Yatsı namazının ardından Halid Bin Velid Camisi'nin avlusunda bir araya gelen grup adına açıklama yapan AGD İl Temsilcisi Murat Kalkan, İsrail'in Filistin halkına yönelik işgalini kınadı.

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Yüz yıla yakın süredir İslam topraklarını işgal eden İsrail'in kadın, yaşlı ve çocuk demeden herkesi katlettiğini söyleyen Kalkan, "Müslümanlar olarak İsrail'in bu vahşetine 'Dur' demenin zamanını gelmiştir. Filistinli kardeşlerimizle omuz omuza olduğumuzu haykırmak için burada toplandık." dedi.

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Basın açıklamasının ardından dua okundu.

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Kocaeli'de, 54 sivil toplum kuruluşunun temsilcilerinden oluşan Gönüllü Kültür Teşekkülleri Platformunun üyelerince, Filistinlilere destek amacıyla gösteri düzenlendi.

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Yatsı namazı çıkışında Fevziye Camisi avlusunda toplanan, Filistin bayrak ve atkıları taşıyan grup, Filistin'e destek çağrısında bulundu.

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Nevşehir'de, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlarca Filistinlilere destek amacıyla gösteri düzenlendi.

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Kentteki bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar Nevşehir İHH İnsani Yardım Derneği öncülüğünde Alibey Camisi önünde bir araya geldi.

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Türk ve Filistin bayrağı açan vatandaşlar, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e saldırı başlatan Hamas ile Filistin direnişini destekleyen sloganlar attı.

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Karabük'te bazı sivil toplum kuruluşlarınca Filistinlilere destek amacıyla gösteri düzenlendi.

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Dernek Başkanı Baki Öncel, İsrail'in uzun yıllardır çocuk, genç, yaşlı ayrımı yapmadan Filistinli Müslümanları katlettiğini ve yurtlarından zorla çıkardığını belirterek, mazlum sivillerin bu duruma "dur" demek için ayağa kalktığını belirtti.

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100. Yıl Mahallesi Pazaryeri Camisi önünde, İHH İnsani Yardım Vakfı ve Mısırlı Öğrenciler Federasyonu Karabük şubeleri öncülüğünde düzenlenen gösteriye, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.