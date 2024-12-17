Haberler
  • venuslogo
  • Mor Papatya Haberleri
  • Akşam TV
  • Spor Haberleri
  • Canlı Yayın
  • $34,9925
  • 36,7707
  • 2972.24

Foto Galeri

GÜNCEL
Eklenme tarihi: 17 Aralık 2024 Salı 15:03

Türkiye'deki Suriyeliler ülkelerine dönüyor! Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda yoğunluk

İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönüşü sürüyor.

Copyright 2024
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.