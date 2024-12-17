Türkiye'deki Suriyeliler ülkelerine dönüyor! Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda yoğunluk

Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturan Suriyeliler, Geri Gönderme Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından ülkelerine gidiyor.
Mentar, 10 yıl önce Türkiye'ye geldiğini, hiçbir ülkenin kendilerine kapılarını açmadığını belirterek, "Şimdi ülkemiz temizlendi, ülkemize döneceğiz. Allah Türk halkından razı olsun. Ekmeğini yedik, suyunu içtik, Türkiye'yi özleyeceğim." dedi.
Türkmen, "Türk halkına ve Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. Türk halkı bize çok iyi davrandı. Suriye'de yeni bir yaşam bizi bekliyor." ifadelerini kullandı.
Öte yandan, Türkiye Diyanet Vakfı, Türk Kızılay ve bazı yardım kuruluşları, Öncüpınar Sınır Kapısı yakınlarında Suriyeli ailelere, bölgede tedbir alan polis ekiplerine ve basın mensuplarına sıcak çorba dağıtıp çeşitli ikramlarda bulundu.