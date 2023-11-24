  • $28,8816
  • 31,5215
  • 1852.28
  • 7880.83

Foto Galeri

GÜNCEL
Eklenme tarihi: 24 Kasım 2023 Cuma 12:29

'Türkiye Yüzyılı Mehmetçik Silah ve Araç Sergisi' Erzincan'da açıldı

Erzincan'da 3. Ordu Komutanlığınca 'Türkiye Yüzyılı Mehmetçik Silah ve Araç Sergisi' açıldı.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.