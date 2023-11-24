'Türkiye Yüzyılı Mehmetçik Silah ve Araç Sergisi' Erzincan'da açıldı

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Vali Aydoğdu, burada yaptığı konuşmada, yaşanılan toprağın kıymetinin bilinmesi gerektiğini belirterek, "Bir genç kendi kültürünü, kendi medeniyetini ve kendi tarihini bilmeden ileriye gidemez. Önce yaşadığımız toprakların kıymetini bilmemiz gerekiyor. Bu nedenle tüm öğrencilerimizi Erzincan'daki bütün değerlerle buluşturacağız." ifadelerini kullandı.