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Foto Galeri

GÜNCEL
Eklenme tarihi: 7 Ocak 2022 Cuma 11:13

Türkiye yüz ölçümünü değiştiren deniz dolgusu uydu fotoğraflarında

Türkiye'nin deniz dolgusuna inşa edilen 2'nci havalimanı olacak Rize-Artvin Havalimanı'nın 4,5 yıl süren deniz dolgusu tamamlandı. Türkiye'nin 783 bin 562 kilometrekare olan yüz ölçümünü 2,8 kilometrekare daha artıran deniz dolgusu ile ortaya çıkan kara parçasının oluşumu da her ay çekilen uydu fotoğraflarına yansıdı.

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