GÜNCEL
Eklenme tarihi: 29 Ekim 2025 Çarşamba 09:23

Türkiye Cumhuriyeti 102 yaşında! İşte Cumhuriyet'in ilanına giden süreç

Türk milletinin tarihinde yeni bir devrin kapılarının açıldığı ve 'Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir' sözünün devlet yönetiminde en belirgin şekliyle yerini aldığı Cumhuriyet'in ilanının üzerinden 102 yıl geçti.

