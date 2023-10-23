Türk Yıldızları Pamukkale semalarında

Pamukkale Belediyesi tarafından Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Gençlik ve Havacılık Festivali kapsamındaki gösteri uçuşunu binlerce vatandaş ilgiyle izledi.

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Bu arada, ören yerine ücretsiz girerek antik kent ve çevresini görme şansı yakalayanlar, travertenlerin bulunduğu alana girmek için yoğunluk oluşturdu.