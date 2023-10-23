  • $28,026
  • 29,7324
  • 1780.88
  • 7510.68

Foto Galeri

GÜNCEL
Eklenme tarihi: 23 Ekim 2023 Pazartesi 00:07

Türk Yıldızları Pamukkale semalarında

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Pamukkale'de gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.