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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 23 Şubat 2023 Perşembe 10:41

Türk Kızılay kırsal mahallelerinde yemek hizmetini sürdürüyor

Türk Kızılay, Kahramanmaraş'ın kırsal mahallelerinde de depremzedelerin yemek ihtiyacını karşılıyor.

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