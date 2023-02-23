Türk Kızılay kırsal mahallelerinde yemek hizmetini sürdürüyor

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Çadırlarda kalan vatandaşların yemek ihtiyaçlarının karşılandığını ifade eden Yıldız, "Depremzedelerin Allah yardımcıları olsun. Vefat edenlerin mekanları cennet olsun. Tüm Türkiye seferber. Devletimiz tüm imkanlarıyla mağdurların yanında. Biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz, inşallah yapmaya da devam edeceğiz." diye konuştu.