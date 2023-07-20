Türk Dil Kurumu o ilin adını değiştirdi! Tüm bildiklerinizi unutun

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Türk Dil Kurumu'na (TDK) ait Türkçe Sözlük'ün 12. baskısı, 82 bin 135 madde başı, 18 bin 133 madde içi olmak üzere söz, terim, deyim ve anlamdan oluşan 132 bin 334 söz varlığına sahip.

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12. baskıyla birlikte pek çok sözcüğün yazımı güncellendi. İşte o sözcüklerden bazıları...

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İşte o sözcüklerden bazıları...

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Doğubeyazıt (Eski) / Doğubayazıt (Güncel)

Doğubeyazıt ismi güncel Türkçe'de "Doğubayazıt" olarak kullanılmaktadır.

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Horon vurmak (Eski) / Horon tepmek (Güncel)

Eskiden "horon vurmak" olarak kullanılan terim, güncel dilde "horon tepmek" şeklinde ifade edilmektedir.

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Çiğ börek (Eski) / Çi börek (Güncel)

Bu lezzetli yiyecek, eskiden "çiğ börek" olarak adlandırılırken, günümüzde "çi börek" olarak ifade edilmektedir.

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Yeşilzeytin (Eski) / Yeşil zeytin (Güncel)

Yeşil renkteki zeytinler eskiden "yeşilzeytin" şeklinde yazılırken, şu anda "yeşil zeytin" olarak yazılmaktadır.

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Unvan (Eski) / Ünvan (Güncel)

Bir kişinin sahip olduğu unvan, eskiden "unvan" olarak belirtilirken, günümüzde "ünvan" olarak yazılmaktadır.

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Marmara Ereğlisi (Eski) / Marmaraereğlisi (Güncel)

Marmara Denizi kıyısındaki bu yerleşim birimi eskiden "Marmara Ereğlisi" olarak adlandırılırken, güncel dilde "Marmaraereğlisi" şeklinde ifade edilmektedir.

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Yakan top (Eski) / Yakantop (Güncel)

Eskiden "yakan top" olarak kullanılan terim, şu anda "yakantop" şeklinde ifade edilmektedir.

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Kümeden düşmek (Eski) / Küme düşmek (Güncel)

Bir spor müsabakasında takımın küme düşmesi, eskiden "kümeden düşmek" olarak ifade edilirken, yeni kullanımda "küme düşmek" şeklinde yazılmaktadır.

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Kayyum (Eski) / Kayyım (Güncel)

Bu terim, eskiden "kayyum" olarak yazılırken, günümüzde "kayyım" şeklinde kullanılmaktadır.

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Yeşilsoğan (Eski) / Yeşil soğan (Güncel)

Eskiden "yeşilsoğan" şeklinde adlandırılan bu sebze, güncel Türkçe'de "yeşil soğan" olarak ifade edilmektedir.

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Hasıraltı (Eski) / Hasır altı (Güncel)

Bu deyim, eskiden "hasıraltı" olarak kullanılırken, güncel dilde "hasır altı" şeklinde yazılmaktadır ve anlamı "Bir işi isteyerek, bilerek ve haksız olarak yürütmemek, örtbas etmek" şeklindedir.

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Akça armudu (Eski) / Akçaarmut (Güncel)

Eskiden "akça armudu" olarak adlandırılan meyve, güncel dilde "akçaarmut" olarak yazılmaktadır.

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Sultan efendi (Eski) / Sultanefendi (Güncel)

Osmanlı döneminde padişahın kız kardeşleri ile kızlarına verilen unvana eskiden "sultan efendi" denirken, günümüzde "sultanefendi" şeklinde ifade edilmektedir.

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Akzambak (Eski) / Ak zambak (Güncel)

Eskiden "akzambak" olarak yazılan bu çiçek, güncel Türkçe'de "ak zambak" olarak ifade edilmektedir.

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Yeşilbiber (Eski) / Yeşil biber (Güncel)

Bu sebze eskiden "yeşilbiber" şeklinde adlandırılırken, şu anda "yeşil biber" olarak yazılmaktadır.

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Boy bos (Eski) / Boy pos (Güncel)

Eskiden "boy bos" olarak kullanılan terim, güncel dilde "boy pos" şeklinde ifade edilmektedir.

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Pilili (Eski) / Pileli (Güncel)

Eskiden "pilili" olarak kullanılan terim, şu anda "pileli" şeklinde ifade edilmektedir.