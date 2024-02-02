Türk bilim insanları Antarktika'da

8. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında yola çıkan Türk ekibi 90 saatlik uzun yolculuğun ardından yaklaşık 4 gün sonra Antarktika King George Adası'na ulaştı.
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde, TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda gerçekleşmekte olan 8. Ulusal Antarktika Bilim Seferi ekibi, İstanbul'dan 103 enlem güneye uzanan rotalarıyla 4 gün süren zorlu yolculuğu geride bıraktı.
27 Ocak'ta İstanbul'dan Brezilya Sao Paulo'ya olan ilk uçuşla yolculuklarına başlayan Türk Bilim Heyeti, yaklaşık 24 saatlik 4 ayrı uçak yolculuğu sonrası 13 bin 800 kilometre yol kat ederek 2 ton civarında teknik ekipman ile Antarktika King George Adası'na vardı.