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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 15 Ocak 2025 Çarşamba 10:28 |

Türk adının geçtiği en eski yazıt! Keşif doğrulandı

Türk Akademisi, Moğolistan'daki Nomgon-2 Anıt Külliyesi'nin Göktürk dönemine ait olduğunu doğruladı. Yazıtı 'Türk' adının ilk kez geçtiği, Göktürk döneminin en eski yazılı eseri olarak değerlendiriliyor.

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